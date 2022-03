Starterfeld füllt sich, WM fix ohne Liverpool-Star

Algerien und Tunesien treten in den Rückspielen zu Hause an. In Casablanca will Marokko nach einem 1:1 in der DR Kongo alles klar machen. Die Gäste waren bisher einmal bei der WM, 1974 traten die Zentralafrikaner noch als Zaire an. Alles offen ist auch noch zwischen Ghana und Nigeria. Die beiden afrikanischen Fußball-Großmächte trennten sich am vergangenen Freitag mit einem 0:0. Nigeria hat in Abuja nun den Heimvorteil auf seiner Seite.