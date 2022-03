F1-Boss: „Dieses Land macht riesige Fortschritte!“

Formel-1-Chef Stefano Domenicali hat die Austragung des umstrittenen Grand Prix in Saudi-Arabien auch nach dem Einschlag einer Rakete in Streckennähe verteidigt. „Wir werden niemals eine Organisation sein, die die Sicherheit ihrer Leute nicht garantieren kann“, sagte der Geschäftsführer der Rennserie in einem rund um den zweiten Saisonlauf in Jeddah ausgestrahlten TV-Interview. „Dieses Land macht riesige Fortschritte“, betonte Domenicali.