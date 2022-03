Terror in Jeddah: Sicherheit soll garantiert sein

Als einer der ersten Protagonisten meldete sich Dr. Helmut Marko via ServusTV zu Wort. „Es hat ganz komisch begonnen. Zunächst hat sich Max (Verstappen) am Funk gemeldet und von einem intensiven Brandgeruch gesprochen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was passiert war“, erzählte Red Bulls Motorsportchef und schilderte: „Nach dem Training soll uns von den lokalen Behörden erklärt werden, ob man hier ein sicheres Rennen fahren kann, ohne Menschen zu gefährden. Ich glaube, dass der Grand Prix von diesen Terroristen bewusst ausgesucht worden war, um dadurch eine wesentlich größere Publicity zu bekommen.“