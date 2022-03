Terror! Rebellenangriff nahe Formel-1-Strecke

Dramatische Bilder sorgen für Aufregung und Entsetzen im Formel-1-Zirkus: Ausgerechnet zum Auftakt des Grand-Prix-Wochenendes in Saudi-Arabien hat es offenbar einen Terror-Angriff auf ein Öl-Lager nahe der Rennstrecke in Jeddah gegeben! Huthi-Rebellen, gegen die Saudi-Arabien im Nachbarland Jemen Krieg führt, sollen die Anlage des saudischen Öl-Riesen „Aramco“ mit Raketen beschossen und so in Brand gesetzt haben.