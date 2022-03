22.201 Fälle, 14 Tote - und Gerücht um Verzögerung

Zeitumstellung auch in Grafiken

Dass die Umstellung auf die Sommerzeit - am Sonntag wurden die Zeiger um 2 Uhr früh eine Stunde vorgedreht - übrigens tatsächlich die System-Probleme verursacht haben könnte, gilt von technischer Seite her zwar unter gewissen Voraussetzungen als möglich, ist aber eher unwahrscheinlich. Was das Gerücht befeuert: In den offiziellen Corona-Grafiken (siehe Überblick hier) ist heute „Stand: 10.30 Uhr“ zu lesen. Vor der Zeitumstellung wurde der Stand immer mit 9.30 Uhr angegeben.