Ralf Rangnick warnt: „… dann wird es schwierig!“

Ein Umfaller gegen San Marino verboten, will man mit den Bosniern mithalten. Drei Tage vor dem direkten Duell am 9. September in Zenica treffen Dzeko und Co. auswärts auf San Marino, gleichzeitig empfängt die ÖFB-Auswahl in Linz Zypern. „Jetzt ist es wichtig, gegen San Marino und Zypern zu gewinnen, dann wird es in Bosnien ein Spiel, in dem es für beide um viel geht“, erklärte Rangnick.