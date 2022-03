Schlagerstars gehen für die Ukraine auf die Bühne

In wenigen Stunden stand das Konzept

Prabitz ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs ständig auf den Beinen, organisiert Sachspenden und deren Transport. „Dann hatten ich und der Norbert die gleiche Idee: So ein Benefizkonzert, wie sie es in Wien gemacht haben, können wir auch in der Steiermark schaffen - nur halt mit Schlager!“ Die beiden Eventprofis steckten die Köpfe zusammen, binnen einiger Stunden sei das Grundgerüst gestanden.