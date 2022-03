Frühlingserwachen in weltweit größter Hafengalerie

Graffiti live

All jene, die sich selbst an der Sprühdose versuchen möchten, können den „Mural Walk mit Graffiti-Crashkurs“ buchen. Am Samstag, 2. April, findet zudem eine Graffiti-Session live statt.

Ein neues Projekt mischt sich derzeit in den normalen Straßenverkehr: Graffiti-Künstler porträtierten Kupfermuckn-Verkäufer auf Lastwagen-Planen der Arge Trödlerladen. muralharbor.at