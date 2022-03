Bedrohte Polizistin „erlegte“ Ausreißer-Kalb

Polizisten als Cowboys wider Willen: Beim Verladen nahe der Burg Altpernstein in Micheldorf büxten zwei Kälber am Dienstag gegen 18 Uhr aus. Am Mittwochvormittag konnten die Beamten mit dem Besitzer das erste Kalb einfangen. Doch gegen 17.30 Uhr kam es in der Kremstalgemeinde zu einem ungeplanten „Showdown“.