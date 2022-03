In Bludenz lässt man die Puppen tanzen

Manche der Ausstellungsstücke sind bereits weit gereist und kennen viele Bühnen dieser Welt. „Arminio Rothstein hat abseits des Fernsehens auch Puppentheater für Erwachsene gespielt - unter anderem hatte er auch Auftritte am Broadway in New York“, weiß Mair. Der Vorarlberger erzählt lebhaft von den zahlreichen Anekdoten und von seinen eigenen Erfahrungen. Seit vielen Jahren gelingt es ihm, Mädchen und Buben mit seinem Kasperltheater zu begeistern. Die Pandemie hat die Künstlerbranche jedoch schwer getroffen, und lange Zeit herrschte Zwangspause. „Als ich vor kurzem endlich wieder vor 140 Kindern in einer Liechtensteiner Schule spielen durfte, war das ein unglaubliches Gefühl“, schwärmt er.