Arzt verschrieb wahllos Morphium: Drei Jahre Haft

Am Papier wurde am Mittwoch in Klagenfurt gegen einen Drogendealer verhandelt - denn dem Angeklagten wird vorgeworfen, übergroße Mengen an Suchtmitteln weitergegeben zu haben. Die Geschichte dahinter ist eine andere: Es handelt sich um einen praktischen Arzt, der jedem Süchtigen helfen wollte und bedenkenlos alles verschrieb, was gefordert wurde!