Rückkehrer Schlager: „Müssen tut man nur sterben“

Xaver Schlager ist vor allem dankbar. Der Fußball-Nationalspieler ist nach seinem im August erlittenen Kreuzbandriss rechtzeitig vor dem WM-Play-off in Wales wieder fit geworden. Vor einem Monat gab der 24-Jährige sein Comeback für den VfL Wolfsburg. Ob er am Donnerstag (20.45 Uhr/live sportkrone.at) in Cardiff bereits für 90 oder 120 schwere Minuten bereit ist, wird sich weisen. Bedarf würde im ÖFB-Mittelfeld angesichts des Ausfalles von Stammkraft Florian Grillitsch herrschen. Ob Österreich bei der WM dabei sein muss? „Müssen tut man nur sterben", so Schlager.