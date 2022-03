Peter Schöttel: „Dieser Truppe fehlt die WM noch!“

Vor 24 Jahren, als Österreich 1998 in Frankreich letztmals bei einer WM war, stand er in allen drei Gruppenspielen in der Startelf, das Gefühl, beim größten Turnier der Welt dabei zu sein, kennt Peter Schöttel sogar doppelt, bereits 1990 war er im Einsatz gewesen. Nun will er als ÖFB-Sportdirektor seine dritte WM erleben, die erste Hürde auf dem Weg nach Katar ist am Donnerstag im Play-off-Semifinale Wales: „Ich bin optimistisch, dass es klappt, wir am Tag X voll da sind. Das sage ich nicht nur so dahin, davon bin ich zu hundert Prozent überzeugt. Der jetzigen Generation fehlt noch diese WM-Teilnahme, alle wollen dorthin, wir haben gute Spieler, wir haben ein gutes Team!“