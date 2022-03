Die offenen Baustellen schonungslos aufgedeckt

Österreichs Ski-Asse treffen sich ab heute bei der Staatsmeisterschaft im Montafon. Weltcup und Europacup sind aber Geschichte. In einer Saison, die für Salzburg dank Mirjam Puchner (drei Weltcup-Podiums und im Super G Olympia-Silber) einige Highlights brachte, in der die routinierten RTL-Spezialisten Stefan Brennsteiner (2. in Kranjska Gora) und Roli Leitinger (2. in Sölden, dann verletzt) knapp ihre ersten Siege verpassten. Die aber auch gnadenlos Salzburgs Baustellen zeigte.