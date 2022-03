„Prototyp“ Can Keles verlängert bei der Austria

In den letzten drei Spielen stand Keles jeweils in der Austria-Startelf von Manfred Schmid und hält damit aktuell bei 16 Einsätzen in der Kampfmannschaft, sowie je zwei Toren und Assists. Der Lohn sind unter anderem seine langfristige Vertragsverlängerung in Wien-Favoriten und die erstmalige Einberufung ins U21-Nationalteam.