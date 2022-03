„Beat the City“: Teamgeist als großer Trumpf

Lernen Sie Linz, Graz und Innsbruck aus einer völlig neuen Perspektive kennen! Zehn Kilometer mit jeweils 25 Hindernissen - auch heuer liefert die „Beat the City“-Serie die härteste Sightseeing-Tour Österreichs. Die spektakulären Hindernisläufe finden in Linz, Innsbruck und Graz statt, weitere Austragungsorte sind in Vorbereitung.