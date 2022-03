Viele neue Gesichter in den Pfarrgemeinderäten

„Die Wahlbeteiligung hat sich durch die Briefwahl verbessert“, so Klaudia Achleitner, Pfarrgemeinderatsreferentin der Erzdiözese Salzburg. 50.000 Kuverts wurden vorab in der Erzdiözese verteilt. Unter dem Motto „mittendrin“ wählten 275.720 wahlberechtigte Katholiken in 210 Pfarren am Sonntag ihre Pfarrgemeinderäte. Achleitner freut sich vor allem über die vielen neuen Gesichter. „Wir haben deutlich über 50 Prozent neue Mitglieder in den Pfarren. Und das trotz Corona“, lacht Achleitner. Die diesjährige Wahlbeteiligung konnte durch die Briefwahl verbessert werden.