Tischler-Meisterin aus Innsbruck ausgezeichnet

Projekte von Anfang bis Ende verfolgt

„Im zweiten Lehrjahr wechselte ich in die Tischlereitechnik. So hatte ich einerseits die Möglichkeit, die Arbeiten im Büro zu erlernen, und war andererseits in der Werkstatt sowie Montage als auch in der Planung und Arbeitsvorbereitung tätig“, erzählt sie. So habe sie Projekte vom ersten Strich am Papier bis hin zur Montage verfolgen können.