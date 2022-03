ÖSV-Star sorgt für Lacher: „Badehose statt Ski“

Brennsteiner kam mit Saisonende immer besser in Form. Deshalb hätte er nichts dagegen, noch mehrere Weltcuprennen zu bestreiten, obwohl er durch die hohen Temperaturen in Courchevel bereits an den Sommer denkt: „Derzeit fühle ich mich sehr wohl am Ski, die Saison könnte schon noch länger dauern. Bei dem Wetter denkt man aber schon mehr an die Badehose als an Skifahren.“