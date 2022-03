Messer-Attacke in Haus: Zweifache Mutter verletzt

„Mama, jemand ist im Haus“, flüsterte der Bub. Als sie sich mit dem Sohn verstecken wollte, stand der Eindringling plötzlich am Treppenabsatz vor ihnen. „Er hatte wie in einem schlechten Horrorfilm bereits ein Messer in der Hand. Ich sah den fahlen Gesichtsausdruck, die ausdruckslosen Augen, die mich anstarrten, und wusste sofort, der Mensch ist aufs Töten aus.“