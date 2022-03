Dieses Cheftraining setzt auf Vorträge & Skirennen

Wanderer zwischen den Welten

Es war dies die erste größere Veranstaltung des Vereins nach dem Auftakt-Gipfeltreffen im Oktober. Bereits im Spätsommer will man die Trainingsreihe mit der Edition „Wanderer zwischen den Welten“ fortsetzen. Mit an Bord ist etwa Ex-Politikerin und Managerin Sonja Wehsely, die ein Training speziell für Frauen in Führungspositionen gestaltet.