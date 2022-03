Verletzter an Baum wurde Opfer einer Gewalttat

Nach der Entdeckung eines schwer verletzten Mannes Donnerstagfrüh am Stadtwanderweg in Wien-Ottakring gibt es neue Entwicklungen in dem zunächst mysteriösen Fall: Tatsächlich waren die Verletzungen nicht einem Unfall geschuldet. Der Mann wurde vielmehr Opfer eines Gewaltverbrechens. Motiv für die Tat: Eifersucht. Und: Es gab bereits Festnahmen.