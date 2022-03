Bereits 1500 Geflüchtete in Österreichs Schulen

Die Zahl ukrainischer Kinder und Jugendlicher, die in Österreich die Schule besuchen, nimmt zu. Drei Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs sitzen mittlerweile 1500 Geflüchtete in heimischen Schulklassen, davon 800 in Wien. Nun sollen die Schüler so schnell wie möglich Deutsch lernen. Ein Vorteil: Im Gegensatz zu vielen Kindern in Deutschförderungsklassen sind sie durchwegs alphabetisiert und sprechen vielfach Englisch.