Sarah Laggers Premiere bei den „Großen“

Verzicht von Dadic und Mayr

In der Geschichte der Hallen-Weltmeisterschaften seit Indianapolis 1987 hat es nur in Portland 2016 mit einer Teilnehmerin (Steffi Bendrat über 60 m Hürden im Semifinale) weniger ÖLV-Starter gegeben als jetzt in Belgrad. Allerdings haben heuer Ivona Dadic, Verena Mayr und Karin Strametz sowie die Trainingsgruppe von Philipp Unfried in Hinblick auf die Freiluftsaison auf die Hallen-WM verzichtet. So können Sarah Lagger und Markus Fuchs in den nächsten Tagen ins Rampenlicht treten...