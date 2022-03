Zusammenhalt und Zeitarbeiter federn Ausfälle ab

Zusammenhalten ist auch das Credo bei Spar und Maximarkt: Bei den Lebensmittelhändlern helfen Mitarbeiter in anderen Bereichen - und auch mal in einer anderen Filiale - aus. „Wir haben zudem intern die Vorsichtsmaßnahmen und Hygienevorschriften noch einmal verstärkt“, so Maximarkt-Geschäftsführer Thomas Schrenk.