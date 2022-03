Offenbar Überlebende in zerbombtem Theater

„Sieh so aus, als ob die meisten überlebt haben“

Am Donnerstag kam dann schließlich der erste Hoffnungsschimmer: „Nach einer schrecklichen Nacht der Ungewissheit am Morgen des 22. Kriegstages endlich gute Nachrichten aus Mariupol! Der Luftschutzbunker hat standgehalten“, schrieb Serhij Taruta am Donnerstagvormittag auf Facebook. Mit dem Entfernen der Trümmer sei begonnen worden. „Die Menschen kommen lebend heraus!“