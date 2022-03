Sensationell: Jungbullen werfen PSG aus Turnier!

Die Jungbullen sagten danke und lagen mit 2:1 vorne! Für Simic war es bereits der fünfte Treffer im siebenten Spiel im Rahmen der Youth League. Die Führung ging inzwischen auch in Ordnung, da PSG in Hälfte zwei passiv wurde und Salzburg das Spiel überließ. In der Schlussphase versuchten die Franzosen das Ruder noch einmal herumzureißen, doch anstelle des Ausgleichs legten die Gäste nach. In der Nachspielzeit sorgte Joker Luka Reischl für den 3:1-Endstand zugunsten der Aufhauser-Elf (92.).