„Masked Singer“: Promis singen wieder inkognito

Vielleicht ist es daher gar nicht schlecht, dass am Samstag (19. März, 20.15 Uhr) das Design für eine Maske in die Hände von Menschen gelegt wird, deren Gedankengänge kaum vorhersehbare Wendungen nehmen: Kinder. Vergangenen Herbst hatte ProSieben junge Zuschauer aufgerufen, ihre „verrücktesten Vorschläge“ für eine neue Maske einzusenden. Eine Idee wurde ausgewählt, geschneidert und ist in der neuen Staffel zu sehen, die am Samstag beginnt. Noch ist nicht bekannt, welcher Entwurf gewonnen hat. Es soll sich aber um ein „Fantasiewesen“ handeln.