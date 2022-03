Ungeimpft in Kabine! Basketball-Star muss zahlen

Basketball-Star Kyrie Irving, der für die Heimpartien der Brooklyn Nets wegen seines Status als ungeimpfter Spieler weiter gesperrt ist, hat gegen die Corona-Protokolle verstoßen. Am Sonntag hatte der 29-Jährige sein Team in der Halbzeitpause des Spiels gegen die New York Knicks in die Kabine begleitet, was ihm untersagt ist. Dafür wurde sein Klub von der NBA mit einer Strafe von 50.000 US-Dollar (umgerechnet knapp 46.000 Euro) belegt.