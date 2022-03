Er tötet Obdachlose: USA jagen Serienkiller

Der bislang unbekannte Täter hatte in den vergangenen Tagen mehrmals zugeschlagen. Erst vergangenen Mittwoch hatte er in Washington auf einen auf der Straße schlafenden Obdachlosen eingestochen und ihn dann erschossen. Am darauffolgenden Samstag tötete er einen weiteren Mann in New York. Weitere drei Opfer überlebten die hinterhältigen Angriffe schwer verletzt.