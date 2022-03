Lembergs Bürgermeister: „Kämpfen auch für euch“

Seit 2006 ist Andrij Sadowyj Bürgermeister von Lemberg – jetzt durchlebt der 53-Jährige die schwerste Phase seiner Amtszeit. „Ich habe vorhin verwundete Soldaten im Krankenhaus besucht – sie wollen so schnell wie möglich wieder zurück in die Kaserne. Der Angriff auf die Militärbasis war für uns alle ein Schock – aber auch ein Weckruf, uns zu helfen. Verschärft die Sanktionen gegen Russland, schließt endlich den Luftraum! Nicht erst in einem Monat, sondern heute“, forderte Sadowyj.