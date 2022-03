Rekord-Ausfälle: Lehrer und Pädagogen am Limit

Die aktuellen Rekord-Infektionszahlen haben auf viele Betriebe und Einrichtungen enorme Auswirkungen hinsichtlich Personalknappheit, so auch auf die österreichischen Schulen. So gibt es bundesweit so viele Corona-bedingte Ausfälle wie nie zuvor, die Situation ist höchst angespannt, die Sorge vor einem möglichen Kollaps wächst. Im Bildungsministerium betonte man, man habe für derartige Fälle vorgesorgt.