Straka fällt bei Lowry-Hole-in-One weiter zurück

Golfprofi Shane Lowry hat am Sonntag beim mit 20 Millionen Dollar dotierten Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida mit einem Hole in One auf seiner dritten Runde für das Highlight des Tages gesorgt. Dem Iren gelang das Kunststück auf dem 17. Loch, jenem berühmt-berüchtigten Inselgrün, wo Sepp Straka am Samstag zweimal den Ball im Wasser versenkt hatte. Lowry ist erst der zehnte Spieler in der Geschichte des Turniers, dem dort ein Ass gelang.