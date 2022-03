Karmasin muss weiter in U-Haft bleiben

Sophie Karmasin (55) muss weiter in einer Zelle in der Justizanstalt Josefstadt bleiben. Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat Montagmittag einen Enthaftungsantrag ihrer Anwälte abgewiesen. Die frühere ÖVP-Familienministerin wurde am 2. März fest- und am 4. März in U-Haft genommen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen sie in einer Korruptionsaffäre wegen Untreue und Bestechung. Daneben wird sie der Vergehen gegen wettbewerbsbeschränkende Absprachen und der Geldwäscherei verdächtigt.