Österreicher bei Norwegen-Festspielen zurück

Wie Kläbo war auch die Russin Natalia Neprjajewa als Gesamtsiegerin bereits seit längerer Zeit festgestanden. Die Skiathlon-Olympiadritte Stadlober landete im Weltcup-Endklassement auf Platz 17. In der von Johaug gewonnenen Distanzwertung wurde die Salzburgerin Elfte. Am Sonntag stehen zum Abschluss die Weltcup-Premieren in der Mixed-Staffel sowie im Mixed-Team-Sprint auf dem Programm.