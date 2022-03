Nur ein Fehlschuss! Hauser im Sprint in den Top-10

Lisa Hauser hat am Freitag beim Weltcup in Otepää im 7,5-km-Biathlon-Sprint den neunten Platz belegt. Mit nur einem Fehlschuss (=Strafrunde) landete die Massenstart-Weltmeisterin des Vorjahres aus Kitzbühel 34,2 Sekunden hinter der Siegerin Julia Simon. Die Französin kam ebenfalls nach einem Fehler nach 20:45,8 Minuten ins Ziel und blieb noch elf Sekunden vor der fehlerfreien Deutschen Vanessa Voigt. Rang drei ging an die Norwegerin Karoline Offigstad Knotten (+12,8/0).