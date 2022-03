Schluss mit Kulanz: Auf der Jagd nach Parksündern

Erste erfreuliche Bilanz

Nun ist aber Schluss mit der Behörden-Kulanz: Seit Montag „schießen“ Parksheriffs auch in den neuen Kontrollbezirken scharf. Und die erste Bilanz ist laut der zuständigen Magistratsabteilung mehr als erfreulich. „Schon in der ersten Kulanz-Woche haben sich die Beanstandungen in den betroffenen Bezirken von Tag zu Tag minimiert. Das Niveau der Vergehen ist nicht höher als in jenen Bezirken, in denen schon seit Jahren die Kurzparkzone gilt“, wie es heißt.