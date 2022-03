Experte: „Ich blicke in eine positive Zukunft“

Herr Penker, was ist der Grund dafür, dass die Schaf- und Ziegenhaltung in Kärnten so boomt?

Für die Landwirte ist es eine Alternative in der Grünlandwirtschaft und zur Landschaftspflege. Aber auch weil der Konsument immer mehr Interesse an den Produkten hat. Zudem sind Schaf- und Ziegenmilch für Allergiker geeignet.