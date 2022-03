Fans lachen über Guckloch-Suit von Kim Kardashian

Fans warfen ihr daraufhin vor, dass Kim und ihre Schwestern bereits in einer privilegierten Familie aufwuchsen und reich waren, bevor sie dank der Reality-Show „Keeping Up With The Kardashians“ berühmt wurden. „Heilige Scheiße, wenn wir nur alle mit einflussreichen Eltern reich aufwachsen könnten und dann weniger glücklichen Menschen sagen könnten, dass sie härter arbeiten müssen“, schrieb jemand empört auf Twitter.