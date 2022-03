Ai Weiwei übernimmt Instagram-Konto der Albertina

Kampagne für die Pressefreiheit

Die Albertina wird im Zuge der Ausstellung Ai Weiweis Kampagne zur Verteidigung der Pressefreiheit #RunForOurRights weitertragen und am 13. Mai zum Flashmob vor der Albertina modern einladen. Ins Leben gerufen wurde die Social Media-Kampagne, nachdem der britische oberste Gerichtshof die Auslieferung von Julian Assange an die USA genehmigt hat. Im dazugehörigen Video läuft Ai Weiwei auf einem Laufband, das ihm der Wikileaks-Gründer nach seinem Aufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft in London überlassen hat.