Ai Weiwei auf Stippvisite in Linz

„He Yunchang schafft Kunstwerke, die einen besonderen Wert für die chinesische Kultur, Geschichte und Politik haben“, erklärte Ai Weiwei, warum für ihn dieses Ausstellungsprojekt besonders wichtig war. Mit seinem aus China angereisten Künstlerkollegen und Landsmann debattierte er Montagabend vor rund 200 Preview-Gästen in der Linzer Schau über dessen Kunst: „Ich liebe seine Arbeiten, sie sind sensationell. Und er ist mein bester Freund. Natürlich sehen wir in der Ausstellung nur Fotografien davon, das wird der Realität natürlich nie gerecht.“ Er hielt He Yunchang dennoch davon ab, in Linz eine seiner blutigen Performances abzuhalten: „Ich habe zu ihm gesagt: ,Wenn du dich wieder aufschneidest, komme ich nicht’“, berichtete er lachend. Er forderte das Linzer Publikum auf: „Schauen Sie sich seine Kunst an und Sie werden verstehen, wer dieser Künstler ist.“ Es sei wichtig, die verschiedenen Kulturen auch einmal aufeinanderprallen zu lassen.