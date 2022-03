Russlands brutale Pläne mit westlichen Firmen

Russland droht westlichen Unternehmen, die wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine das Land verlassen, ein brutales Vorgehen. So steht eine Verstaatlichung ihrer Betriebe und Produktionsstätten im Raum. Zudem arbeitet die russiche Regierung an Schritten, um eine Insolvenz der Unternehmen in die Wege zu leiten.