Auch bei Magna wird es eng mit der Autoproduktion

Bei Mercedes dagegen hieß es, dass man sehr wohl mit Zulieferern aus der Ukraine zusammenarbeite und verschiedene Komponenten für die Fahrzeugproduktion beziehe. „Wir beobachten die Situation genau und sind in engem Kontakt mit unseren Lieferanten, um gemeinsam intensiv an Lösungen zur Absicherung unserer Lieferketten zu arbeiten. Dazu gehört u.a. auch die Verlagerung von Produktionsumfängen an andere Standorte unserer Zulieferer“, hieß es aus Stuttgart.