Waffen, Nazi-Postings: Nordburgenländer angeklagt

Getrübt war das Vorleben jenes Burgenländers, der sich am Mittwoch vor Gericht in Eisenstadt wegen Wiederbetätigung und anderer Straftaten verantworten musste. Sechs Vorstrafen, unter anderem wegen Suchtgiftdelikten und Verstößen gegen das Waffengesetz, stehen in seiner Akte.