Österreichs Ski-Newcomer stehen vor der Krönung

Waren es in China Johannes Strolz und Kathi Liensberger, die mit insgesamt fünf Medaillen (im Teambwerb bekamen beide ihre eigene Goldene) für den Großteil der Alpin-Medaillen sorgten, zeichnete in Kanada insbesondere Magdalena Egger mit zweimal Gold und zweimal Silber für den rot-weiß-roten Medaillenregen verantwortlich. Die große Sensation: die erst 17-jährige Auerin Vici Olivier, die bei ihrer ersten Junioren-WM nicht nur die U18-Titel in Abfahrt und Super-G holte, sondern zudem auch beim Team-Silber ein wichtiger Bestandteil war und im Super-G über Bronze in der Gesamtwertung jubeln durfte.