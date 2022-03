Lucas Auer auch 2022 auf der Langstrecke unterwegs

Reglementiert ist der Gold-Cup in punkto Fahrer, wobei jeweils ein Pilot einen Bronze, einen Silber und einen Gold/Platin- Status (Auer) der FIA besitzen muss. Gefahren wird ab 3. April in Imola, Le Castellet, Spa-Francorchamps, Hockenheim und Barcelona. Höhepunkt der Saison sind die legendären 24 Stunden von Spa am 30./31. Juli. Auer absolviert mit seinen Teamkollegen gerade erste Testfahrten auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Die DTM hat für den Fünften des Vorjahres aber „absoluten Vorrang“, wie er sagte.