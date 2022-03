Ansturm auf die Discos: Expertin hat „Bauchweh“

7-Tage-Inzidenz in Graz steigt wieder

Die Öffnungsschritte seien „ein Stück zu früh gekommen“, meint Winter. „Wir befinden uns in einer Pandemiephase, die sich noch nicht stabilisiert hat.“ In der Vorwoche seien die Infektionszahlen wieder gestiegen, die 7-Tage-Inzidenz für Graz liegt nun wieder bei über 2000. Und angesichts der Öffnungen am Wochenende geht Winter von einem weiteren Anstieg aus.