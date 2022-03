Corona verfestigt Rollenbilder

Heute wird zum 111. Mal der Internationale Weltfrauentag gefeiert. Grund genug für die Stadt die „größte Befragung aller Zeiten“ durchzuführen. Bereits Anfang des Jahres wurden 3076 Interviews mit Wienerinnen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie durchgeführt. Es zeigte sich, dass Corona die alten Rollenbilder verfestigt hat, so hatten Mütter mit Homeschooling etwa einen zusätzlichen Betreuungsaufwand. Das Ziel der Befragung sei, herauszufinden, was die Frauen bewegt und dann gezielt Aktionen ins Leben zu rufen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.