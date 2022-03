Austria-Held Grünwald: „Einfach nur geil!“

Die Uhr zeigte 18.06 Uhr, da war die Austria, die in der Südstadt hinten lag (0:1), weg: Rapid führte, Ried hatte soeben das 1:0 gegen Sturm erzielt. Knapp eine Viertelstunde später durften aber die violetten Anhänger jubeln: Alexander Grünwald, schon in der Woche zuvor beim 1:0 gegen Wolfsberg der Matchwinner, hatte das 1:1 erzielt, die Austria damit aus eigener Kraft in der Meisterrunde, Romeo Vucic, eines der violetten „Juwele“, erzielte dann den 2:1-Siegtreffer.