Ralph Siegel appelliert: „Nie wieder Krieg“

Ein bisschen Frieden

„Die Welt spielt natürlich die alten Songs, von John Lennon zum Beispiel“, sagt Siegel und freut sich, dass auch sein berühmtester Song „Ein bisschen Frieden“ in den Radiosendern läuft. Dass das Lied am Freitagabend beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) - im Rahmen eines Medleys mit Conchita Wursts „Rise like a Phoenix“ - gespielt wurde, habe ihn sehr berührt.